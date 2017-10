Auf der Neugötzener Straße in Mutters kam es am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-Jährige war mit ihrem Pkw von der Gemeindestraße „Birchfeld“ kommend nach links auf die Landesstraße eingebogen, wo gerade eine 23-jährige Lenkerin unterwegs war. In der Kreuzungsmitte kollidierten die Fahrzeuge.

Beide einheimischen Frauen erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Neugötzener Landesstraße war während der Unfallaufnahme nur erschwert passierbar. (TT.com)