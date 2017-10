Hall i.T. – In der Lendgasse in Hall kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dreijähriges Kind Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Gegen 16.50 Uhr wollte der Bub im Bereich der dortigen Brücke unmittelbar vor einem herannahenden Auto zu seiner Mutter laufen, die auf der anderen Straßenseite ging.

Die 44-jährige Pkw-Lenkerin konnte weder rechtzeitig anhalten noch dem Buben ausweichen, wodurch der Bub leicht touchiert und niedergestoßen wurde. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde das Kind mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Hall eingeliefert. Ein mit der Pkw-Lenkerin durchgeführter Alkomattest verlief negativ. (TT.com)