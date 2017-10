Schwaz – Im Kolonnenverkehr kam es am Montagnachmittag auf der Tiroler Bundesstraße in Schwaz zu einem Unfall: Eine 16-jährige Mofafahrerin bemerkte gegen 16.50 Uhr zu spät, dass das Auto vor ihr an einem Fußgängerübergang anhielt. Die Jugendliche prallte in das Heck des Autos und kam zu Sturz.

Sie verletzte sich am linken Handgelenk und am Knie und musste medizinisch behandelt werden. (TT.com)