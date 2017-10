Wörgl – Ein tragischer Unfall ereignete sich Dienstagfrüh auf der Loferer Straße in Wörgl. Ein Autolenker kam dabei ums Leben.

Der Mann kam gegen 4.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das Tunnelportal der Umfahrungsstraße Bruckhäusl. Er wurde im Wagen eingeklemmt und musste aus dem Wrack geschnitten werden. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Am Auto entstand Totalschaden. Es war bereits der vierte schwere Unfall an dieser Stelle binnen kürzester Zeit. (TT.com)