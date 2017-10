Salzburg – Ein 80-jähriger Tourist, der am Montagabend in der Salzburger Altstadt aus unbekannten Gründen zusammengebrochen und leblos am Boden liegen geblieben war, konnte von Polizisten erfolgreich wiederbelebt werden.

Der Urlauber aus Indien wurde anschließend von einem Notarzt versorgt und laut Polizei im Landeskrankenhaus in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Sein Gesundheitszustand war vorerst stabil. (APA)