Beim Überqueren Kaiserjägerstraße in Innsbruck erfasste ein 23-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag einen 38-jährigen Radfahrer. Der russische Pkw-Lenker wollte von der Karl-Kapferer-Straße in die Siebererstraße fahren und dürfte den Fahrradfahrer übersehen haben.

Der 38-jährige Südtiroler wurde bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)