Langkampfen – Gleich drei Autos waren am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in einen Unfall bei der Autobahnabfahrt der Inntalautobahn in Langkampfen verwickelt. Dort wollte ein 31-jähriger Lenker in die Landesstraße abbiegen, übersah dabei allerdings einen entgegenkommenden 26-jährigen Tiroler mit seinem Auto.

Die beiden Autos stießen mit voller Wucht zusammen, wodurch der 31-Jährige auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde, wo er mit einem weiteren Auto, das von einem 45-jährigen Einheimischen gelenkt wurde, zusammenstieß. Alle drei Lenker aus dem Bezirk Kufstein mussten nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert werden. An den Autos entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)