Wien – Ein fünfjähriger Bub ist am Donnerstagnachmittag aus einem Gangfenster im vierten Stock eines Hauses am Wiener Lerchenfelder Gürtel gestürzt und ums Leben gekommen. Das teilte Polizeisprecher Harald Sörös am Freitag mit. Das Kind spielte mit seinem Bruder am Gang, die Eltern waren nicht anwesend. (APA)