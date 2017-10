Innsbruck – Ein Rumäne ist bei einem Arbeitsunfall am Samstag im Zufahrtstunnel Ahrental des Brennerbasistunnels (BBT) tödlich verletzt worden. Ersten Informationen zufolge dürfte der Mann einen Unfall mit einem Transport-Lkw gehabt haben, bei dem er eingeklemmt wurde, sagte ein Sprecher des BBT zur APA. Der Unfall passierte um 11.45 Uhr.

Der Lkw dürfte aufgrund des technischen Defekts die linke Tunnelwand gestreift haben. „Wir vermuten, dass der Lenker aus dem Fahrzeug sprang und daraufhin überrollt wurde“, sagte BBT-Vorstand Konrad Bergmeister. Der Lkw fuhr daraufhin noch ohne Fahrer rund 500 Meter weiter ins Tunnelinnere, bis er schließlich selbstständig zum Stillstand kam.

Weitere Mitarbeiter, die gerade aus dem Tunnel herausfahren wollte, entdeckten kurz darauf das Unfallopfer. „Die Mitarbeiter hatten riesen Glück, dass der Lkw zu diesem Zeitpunkt bereits zum Stillstand gekommen war“, sagte Bergmeister. Sie verständigten sofort die Rettungskräfte, die nach nur wenigen Minuten am Unfallort eintrafen.

Für den Rumänen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Aufgrund einer Übung, die erst vor einer Woche stattgefunden hatte, habe die Rettungskette sehr effizient und vor allem schnell funktioniert, so der BBT-Vorstand.

Bergmeister drückte der Familie des Verstorbenen sein Beileid aus. In den kommenden Tagen soll es eine Gedenkfeier für den Rumänen geben. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion der Leiche an. Nähere Informationen über die Ursache des technischen Gebrechens lagen zunächst nicht vor. Die Polizei war für die Ermittlungen und Erhebungen am Samstagnachmittag noch vor Ort. (APA)