Sölden – Auf der Timmelsjoch Hochalpenstraße ereignete sich am Samstag ein Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Autolenker fuhr gegen 11 Uhr in Richtung Ötztal. Nach dem Passieren der Passhöhe bemerkte der Deutsche plötzlich ein Bremsversagen am Fahrzeug. Laut Polizei kam der Wagen in weiterer Folge von der Straße ab und stürzte rund 30 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände.

Der 84-Jährige wurde beim Unfall leicht, seine 75-jährige Ehefrau unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Das Fahrzeug wurde zur Klärung der genauen Unfallumstände sichergestellt. (TT.com)