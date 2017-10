Riad – Bei einem Brand in einer Tischlerei in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der örtliche Zivilschutz am Sonntag mit. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Behörde veröffentlichte auf Twitter Fotos. Auf ihnen war ein riesiges Holzlager zu sehen, das in Flammen aufging. (APA/AFP)