Berlin – Bei einem schweren Unfall mit einem Polizeifahrzeug in Brandenburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der 70-jährige Fahrer eines Audi und seine 60 Jahre alte Beifahrerin starben an der Unfallstelle, nachdem ihr Wagen am Sonntagmorgen auf einer Kreuzung im brandenburgischen Teltow mit einem Streifenwagen zusammengestoßen war. Die beiden Beamten in dem Fahrzeug wurden schwer verletzt.

Der Streifenwagen war gegen 7.15 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn zum Bahnhof der östlich von Potsdam gelegenen Stadt unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Sie waren als Verstärkung angefordert worden, nachdem dort drei Beamte nach einer Rangelei mit einem Betrunkenen verletzt wurden.

Nach der Kollision mit dem Streifenwagen auf einer Kreuzung wurde der Audi zuerst gegen eine Straßenbegrenzung geschleudert, bevor der Wagen sich überschlug und schließlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam. Trotz rascher Erste-Hilfe-Maßnahmen starben der Fahrer und seine Begleiterin noch an der Unfallstelle. Die beiden 24 und 26 Jahre alten Polizeibeamten wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. (APA/AFP)