Vomp – Bei einem Wanderunfall in Hinterriss (Gemeinde Vomp) wurde am Sonntag ein 78-Jähriger verletzt. Der Deutsche war zu Mittag mit seiner Frau vom Gasthaus Eng über den Panoramaweg in Richtung Binsalm unterwegs. Beim Abstieg zum dortigen Wasserfall rutschte er auf dem Schotter aus und zog sich eine Sprunggelenksfraktur zu. Der Verletzte wurde von der Bergrettung Achenkirch geborgen und ins Krankenhaus Bad Tölz gebracht. (TT.com)