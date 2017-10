In Kanada ist erstmals ein Verkehrsflugzeug mit einer Drohne zusammengestoßen. Bei der Kollision sei aber glücklicherweise niemand verletzt worden, sagte Verkehrsminister Marc Garneua am Sonntag. Es sei lediglich geringer Sachschaden an dem Flugzeug entstanden und die Maschine habe sicher landen können.

Der Vorfall habe sich bereits am Donnerstag am Jean Lesage International Airport der Stadt Quebec beim Landeanflug ereignet. Medienberichten zufolge waren an Bord des Flugzeugs der Gesellschaft Skyjet Aviation sechs Fluggäste und zwei Besatzungsmitglieder.

Kanadischen Gesetzen zufolge dürfen Drohnen innerhalb einer Zone von 5,5 Kilometern um Flughäfen, Hubschrauberlandeplätzen und Wasser-Landeflächen nicht fliegen. (APA/Reuters)