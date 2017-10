Mayrhofen – Bei einem schweren Unfall auf der Zillertalstraße wurden am Sonntag ein 22-Jähriger und ein 68-Jähriger verletzt.

Der jüngere Autofahrer war gerade in Richtung Mayrhofen unterwegs, als ein 68-Jähriger plötzlich mit seinem Auto abbog. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei das Auto des 68-Jährigen durch die Wucht des Anpralls gegen eine Straßenlaterne und in Folge in einen Straßengraben geschleudert wurde.

Beide Lenker mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstande schwerer Sachschaden, die Zillertalstraße war für die Dauer der Aufräumarbeiten für rund eine Stunde nur einspurig befahrbar. (TT.com)