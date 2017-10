Vomp – Eine nächtliche Suchaktion löste ein 60-jähriger Deutscher in der Nacht auf Montag in Vomp aus. Die Ehefrau hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil sie nichts mehr von ihrem Mann gehört hatte, der in Tirol zum Wandern war. „Die Frau konnte aber überhaupt nicht sagen, wo der Mann sein könnte, also haben wir eine Handypeilung veranlasst“, erklärt ein Beamter der Polizei Schwaz.

Neben Polizei und Bergrettung war auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz. Das verlassene Auto des Bayern konnte schnell gefunden werden: Es stand beim Gasthaus Karwendelrast. Von dort aus war der Mann in Richtung Vomper Loch marschiert.

Gegen 4 Uhr Früh stießen die Rettungskräfte schließlich im Bereich des so genannten „Zwerchlochs“ auf den Vermissten, er hatte sich laut Auskunft der Polizei verirrt. Unverletzt konnte er von den Einsatzkräften ins Tal gebracht werden. (TT.com)