Handenberg – Ein 20-jähriger Autolenker ist in der Nacht auf Montag in Handenberg (Bezirk Braunau am Inn) mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden.

Ein Lkw-Lenker bemerkte wenig später den entwurzelten Stamm, der auf die Straße gefallen war, und in weiterer Folge das Wrack mit dem Verunglückten. Für diesen kam jede Hilfe zu spät, wie die oberösterreichische Polizei berichtete.