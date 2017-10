Hanoi – In Vietnam sind fünf Jungen in einen Fluss gefallen und ertrunken. Vermutlich konnte keines der Kinder schwimmen. Die Jungen im Alter von fünf bis 13 Jahren waren beim Fischen in der Nähe ihres Dorfes außerhalb der Großstadt Hanoi, als das Unglück am Sonntag passierte, wie staatliche Medien am Montag berichteten. Die fünf Opfer seien alle miteinander verwandt gewesen.

Schwimmunterricht steht in Vietnams Schulen nicht auf dem Lehrplan, auch weil es keine Schwimmbecken gibt. Allein in der ersten Hälfte des Jahres ertranken nach Angaben der Behörde für Kinder- und Jugendschutz 800 Kinder. Ursachen seien mangelnde Aufsicht durch die Eltern und der fehlende Schwimmunterricht, sagte Behördenchef Dang Hoa Nam. (dpa)