Kaprun, Zell am See – Ein 16-jähriger Maurerlehrling aus Osttirol ist am Montag gegen 14.30 Uhr bei einem Arbeitsunfall in Kaprun (Pinzgau) schwer verletzt worden. Der Osttiroler wurde auf einer Baustelle zwischen einer Hebebühne und einer Mauer eingeklemmt. Arbeitskollegen leisteten sofort Erste Hilfe.

Wie der zuständige Sachbearbeiter der Polizei Zell am See gegenüber der Tiroler Tagszeitung Online erklärte, ist der Hergang des Unfalls derzeit noch nicht restlos geklärt. „Wir haben uns heute mit dem zuständigen Arbeitsinspektor die Unfallstelle angeschaut. Der 16-Jährige muss mit dem Oberkörper in einen Spalt von zehn bis 15 Zentimetern zwischen Hebebühne und Mauer geraten sein. Es ist uns aber unerklärlich, wie genau das passieren konnte.“

Der Osttiroler selbst kann dazu noch nicht befragt werden: Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen. Laut Polizei erlitt er schwere Verletzungen im Brustbereich – offenbar wurde seine Lunge gequetscht und einzelne Rippen gebrochen. Er wurde in den künstlichen Tiefschlaf versetzt. (TT.com/APA)