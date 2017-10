Bei einem Wohnungsbrand in der Drususallee in Bozen sind Dienstagfrüh 22 Bewohner evakuiert worden. Sechs von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, berichtete die Feuerwehr. Die Nachlöscharbeiten und die Erhebungen zur Brandursache waren am Vormittag noch im Laufen.

Das Feuer war gegen 6 Uhr ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem vierten Stock des zehnstöckigen Gebäudes. Das Feuer breitete sich schnell über die darüberliegenden Balkone aus, konnte aber durch gezielte Innen- und Außenangriffe unter Kontrolle gebracht werden. (APA)