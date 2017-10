Landeck – Ein Raub der Flammen ist ein Tesla am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Arlberg Schnellstraße (S16) in Pians geworden. Die Lenkerin aus Innsbruck war gegen 13 Uhr unterwegs in Richtung Bludenz. Im Baustellenbereich zwischen Landeck-West und Pians prallte sie aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Betonleitwand. Das E-Auto begann sofort zu brennen. Laut derzeitigem Stand gelang es der Frau, sich noch selbst in Sicherheit bringen, sie erlitt leichte Verletzungen.

Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, von dem Tesla blieb allerdings nicht mehr viel übrig. Die Bergung des Fahrzeugs ist noch nicht abgeschlossen, weshalb die S16 in diesem Bereich derzeit noch gesperrt ist. Die Polizei informiert voraussichtlich am Abend über Details zum Unfallhergang. (TT.com)