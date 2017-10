Innsbruck – Am Dienstagnahmittag wurde ein 70-Jähriger in Innsbruck mit seinem Fahrrad von einem Pkw angefahren. Gegen 15.10 Uhr war der 70-jährige Österreicher mit einem Fahrrad in Innsbruck aus einer Tiefgaragenausfahrt in die König-Laurin-Straße ein. Dabei übersah ihn ein 28-jähriger Österreicher, der gerade mit seinem Pkw auf der Straße unterwegs war. Der Radfahrer wurde über die Motorhaube des Pkw geschleudert und prallte anschließend gegen eine Begrenzungsmauer. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und der Schulter zu. (TT.com)