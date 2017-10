Grän – Am Dienstagvormittag war eine 89-jährige Österreicher mit ihrem Pkw in Grän auf der Tannheimer Straße in Richtung Nesselwängle unterwegs. In einer Rechtskurve wurde die Frau laut Polizei von der Sonne geblendet, streifte den Randstein und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie gegen eine Hausmauer stieß. Dabei kippte der Pkw um. Die 89-Jährige musste von der Feuerwehr durch die Frontscheibe des Fahrzeuges geborgen werden. Sie wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. (TT.com)