Am Dienstag gegen 16 Uhr informierte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Polizei, dass auf der B171 in Weer in Fahrtrichtung Schwaz ein Pkw in Schlangenlinie fahren würde. Eine Polizeistreife fand das Fahrzeug schließlich beim Kreisverkehr auf Höhe des Schwimmbads in Schwaz – die Lenkerin hatte ihr Fahrzeug auf der bepflanzte Mittelinsel des Kreisverkehrs „geparkt“.

Der PKW war dort offensichtlich nach einem Unfall zum Stillstand gekommen. Die 54-jährige Lenkerin saß unverletzt und stark alkoholisiert auf dem Fahrersitz.

Mehrere Zeugen meldeten, die Frau hätte zunächst zwei Schilder gerammt und sei anschließend quer über die Kreisfahrbahn auf die Mittelinsel aufgefahren, wo der PKW schließlich zum Stehen gekommen sei. Die Lenkerin verhielt sich laut Angaben der Polizei den einschreitenden Beamten gegenüber uneinsichtig, aggressiv und beschimpfte sie mehrmals in anstößiger Weise. Zum Unfallhergang schwieg die Frau und verweigerte zudem einen Alkoholtest. Ihr wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Am PKW entstand massiver Sachschaden. (TT.com)