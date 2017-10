Pill – Am Montagnachmittag stieg ein 83-jähriger Pensionist auf der Pillbergstraße in Pill aus seinem Fahrzeug, um Arbeiten an der Straße durchzuführen. Er ließ den Motor des Pkw laufen, vergaß jedoch, einen Gang einzulegen. Er zog lediglich die Handbremse an und stieg aus dem Fahrzeug aus. Als er zum Heck des Fahrzeuges ging, um sein Werkzeug herauszunehmen, rollte sein Auto nach hinten los.

Beim Versuch, den Pkw mit eigener Körperkraft zu stoppen, wurde er einige Meter vom Fahrzeug mitgeschliffen und blieb letztlich unter dem Heck des Fahrzeuges liegen. Da er sich selbst nicht befreien konnte, schrie er um Hilfe. Ein vorbeifahrender Radfahrer hörte die Hilferufe und verständigte sofort die Rettungskräfte. Anschließend befreite er den Pensionisten unter dem Fahrzeug, er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Schwaz geflogen. (TT.com)