Wörschach – Eine junge Steirerin ist am Dienstag in der Obersteiermark bei einer Bergtour abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Die 25-Jährige war mit einer Freundin bereits am Abstieg gewesen.

Die Frau aus dem Bezirk Liezen war mit ihrer Begleiterin früh aufgebrochen und gegen 9 Uhr auf dem Gipfel des Hochtausing (1823 Meter Seehöhe) im Gemeindegebiet von Wörschach gestanden. Als die beiden etwa eine Stunde später den Rückweg antraten, dürfte die 25-Jährige ausgerutscht und über ein steiles Gelände rund 200 Meter abgestürzt sein. Die Begleiterin alarmierte die Rettungskräfte. Die 25-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 des ÖAMTC in die Uniklinik Graz geflogen. Dort erlag sie aber ihren schweren Verletzungen. (APA)