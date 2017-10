Innsbruck – Am Dienstag gegen 21:15 Uhr kam es in einem Wohnhaus in Innsbruck zu einem Brand. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck stellte fest, dass es im Parterre gebrannt hatte und das Feuer offensichtlich von selbst, mangels Sauerstoffs, ausgegangen war. Es kamen keine Personen zu Schaden und die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. (TT.com)