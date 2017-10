Muttenz – Bei einer heftigen Kollision zwischen einem Lastwagen und einer Straßenbahn sind am Mittwochnachmittag in Muttenz in der Schweiz insgesamt 37 Personen verletzt worden, 16 wurden in Spitäler eingeliefert. Die Straßenbahn wurde durch den Aufprall weit aus den Schienen gedrückt. Von den 37 Verletzten, die die Rettung an Ort und Stelle betreute, war laut einem Polizeisprecher niemand in Lebensgefahr.

Die Ursache für den Zusammenstoß ist unklar. Die Befragung des Lkw-Lenkers stand am Abend noch aus. Ob er unter den Verletzten ist, war nicht bekannt. (APA/sda)