Innsbruck – Am Mittwochnachmittag kollidierte ein 23-jähriger deutscher Fahrradfahrer auf der Nebenfahrbahn der Kranebitter Allee in Innsbruck mit einem Buben, der gerade auf seinem Cityroller die Fahrbahn querte. Beide Personen kamen zu Sturz, der Radfahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in die Klinik gebracht. Der Bub blieb angeblich unverletzt, meldet die Polizei, und verließ sofort den Unfallort. Die Erziehungsberechtigten des Buben werden ersucht, sich mit der Verkehrsinspektion Innsbruck (059133/7591-100) in Verbindung zu setzen.

Der Bub dürfte zwischen sieben und zehn Jahre alt sein, hat blondes Haar und war zum Unfallzeitpunkt mit einer vermutlich blauen Jacke bekleidet. Außerdem trug er einen Schulrucksack. (TT.com)