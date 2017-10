Kramsach – Ein Überholmanöver eines Motorradfahrers missglückte am Mittwochnachmittag in Kramsach. Ein 22-Jähriger Tiroler wollte auf der Unterinntalerstraße in Kramsach einen vor ihm fahrenden Bus überholen. dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw und es kam zur Frontalkollision. Sowohl der Motorradfahrer, als auch die beiden Fahrzeuginsassen – ein Salzburger Ehepaar (77 und 66 Jahre alt) – wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Farhzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)