Bludenz – Gleich drei Kinder wurden am Mittwoch in Vorarlberg, der Steiermark und im Burgenland bei Unfällen mit Autos verletzt. Ein laut Polizei etwa 30 Jahre alter Autolenker hat am Mittwochnachmittag in Bludenz mit seinem silberfarbenen Audi A3 mit Bludenzer Kennzeichen beim rückwärts Ausparken aus einem Parkplatz der Sportarena einen neunjährigen Buben niedergestoßen, der mit einem Scooter auf dem Gehsteig unterwegs war. Der Mann verließ die Unfallstelle, ohne mit dem leicht verletzten Kind Kontakt aufzunehmen.

Achtjährige im Burgenland von Pkw erfasst

Eine Achtjährige ist ebenfalls am Mittwochnachmittag im Südburgenland beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden. Das Mädchen war mit einem Kinderfahrrad in Begleitung ihres Bruders auf einer Gemeindestraße in Doiber (Bezirk Jennersdorf) unterwegs. An einer Kreuzung kam es aus unbekannter Ursache zur Kollision mit dem Wagen, den eine 19-Jährige lenkte, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Die Achtjährige wurde dabei zu Boden geschleudert und erlitt Verletzungen im Nacken- und im Rückenbereich. Der Notarzthubschrauber Christophorus 16 flog das Kind in ein Krankenhaus

Suche nach Lenkerin in der Steiermark

Ein Zwölfjähriger ist am Mittwoch nahe Graz von einer Autolenkerin angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau brachte den Buben nach dem Unfall nach Hause, hinterließ aber keine Kontaktdaten. Später stellte sich im Krankenhaus heraus, dass der Schüler einen Zehenbruch erlitten hat. Die Polizei sucht nun nach einer Lenkerin mit auffällig lackiertem Auto: vorne hell- und hinten dunkelblau.

Das Kind wollte gegen Mittag in Rohrbach in der Gemeinde Hitzendorf westlich von Graz die Liebochtalstraße (L336) bei einer Bushaltestelle überqueren. Dabei wurde er am rechten Fuß vom Auto der Frau erfasst. Sie brachte ihn zwar heim, setzte dann ihre Fahrt aber einfach fort. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. (APA)