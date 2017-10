Schönberg - Beide versuchten noch auszuweichen und zu bremsen, aber es war zu spät. Am Donnerstagvormittag sind in der Nähe der Autobahnabfahrt in Schönberg, bei der Kreuzung zur Stubaital-Bundesstraße, ein Lkw ein Kleinlaster zusammengestoßen.

Der Lkw ist gegen 8.50 Uhr von der Autobahn abgefahren und wollte links in die Bundesstraße einbiegen, von Schönberg aus kommend und in Richtung Mieders fahrend ist ihm der Kleinlaster entgegengekommen. Mit voller Wucht ist der von einem 54-jährigen Tiroler gelenkte Kleinlaster in die linke Seite des Lkws gefahren, berichtet die Polizei.

Der Mann musste von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus von Hall gebracht werden. Der 60-jährige Lkw-Fahrer ist mit dem Schrecken davongekommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (TT.com)