Como – Bei einem Wohnungsbrand im norditalienischen Como sind ein Vater und drei seiner vier Kinder ums Leben gekommen. Die Feuerwehr hatte am Freitagmorgen auf Twitter von einem „sehr schweren Brand“ im obersten Stockwerk eines Wohnhauses im Zentrum der Stadt am Comer See berichtet.

Kinder noch reanimiert

Der 49-jährige Vater sei bereits tot in der Wohnung gefunden worden, als die Rettungskräfte eintrafen, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa. Drei der vier Kinder im Alter zwischen drei und elf Jahren starben im Krankenhaus an ihren Verletzungen, nachdem die Rettungskräfte sie zuvor noch reanimieren konnten. Der älteste Sohn wurde weiter in einem Krankenhaus behandelt. Die Mutter sei zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause gewesen, weil sie sich in psychologischer Behandlung befinde.

Laut Ansa deuteten erste Ermittlungen daraufhin, dass das Feuer gelegt wurde – möglicherweise vom Vater selbst. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert. (dpa)