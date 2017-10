Kitzbühel – Auf einer Baustelle in Kitzbühel ist es am Freitagvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Gegen 8.45 Uhr befüllte ein Tiroler (55) mit einem Kleinbagger Kies in einen Krankübel. Aus ungeklärter Ursache stürzte der Bagger plötzlich um. Dabei wurde der 55-Jährige in der Führerkabine eingeklemmt.

Da er sich nicht selbst befreien konnte, musste die Feuerwehr alarmiert werden. Diese rückte mit 25 Mann und drei Fahrzeugen an und barg den Schwerverletzten. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in das Krankenhaus nach St. Johann. (TT.com)