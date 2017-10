Zirl – In einer Firma in Zirl ist es am Freitagnachmittag zu einem Brand gekommen. Gegen 14.10 Uhr war ein Arbeiter (40) mit Flexarbeiten beschäftigt. Durch den Funkelflug entzündete sich ein Kanister mit Bremsflüssigkeit. Der Tiroler versuchte noch, den Brand eigenhändig zu löschen – vergeblich. Die Feuerwehr rückte mit 17 Mann an und konnte die Flammen schließlich bekämpfen.

Der 40-Jährige musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden. Das Firmengebäude wurde durch das Feuer erheblich beeinträchtigt. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. (TT.com)