Steinach – Bergrettung, Polizei und Feuerwehr bargen am Samstag einen verletzten Tiroler im Wipptal. Der 41-Jährige hatte in einem Wald gearbeitet und Holz geschlagen. Plötzlich schnellte ein verkeilter Baum in seine Richtung. Der Stamm traf den Einheimischen am rechten Unterschenkel.

Der Verletzte wurde von den Rettern versorgt und mit einer Bergetrage bis zum Forstweg gebracht. Die Feuerwehr Pfons fuhr den 41-Jährigen mit einem Geländewagen zur Rettung. Anschließend wurde der Mann nach Hall in das Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz standen sechs Mann der Bergrettung Matrei, vier Mann der Freiwilligen Feuerwehr Pfons sowie Polizei und Rettung. (TT.com)