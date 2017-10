Wattens – Eine 24-Jährige wollte am Samstagnachmittag mit ihrem Wagen in Wattens von einer Landes- auf eine Gemeindestraße abbiegen. Dabei prallte ihr Auto frontal in den Pkw eines 28-Jährigen, der entgegenkam.

Die beiden Autofahrer erlitten laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden von der Rettung in das Krankenhaus nach Hall gebracht. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. (TT.com)