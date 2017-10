Ramsau – Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Montag in Ramsau eine Fußgängerin erfasst und verletzt. Der 58-Jährige aus dem Bezirk Schwaz war kurz vor 2 Uhr auf der B 169 in Tamsau in Richtung Mayrhofen unterwegs. Auf Höhe der Shell-Tankstelle übersah er eine Frau, die gerade die Fahrbahn überquerte. Die 59-Jährige wurde von dem Auto erfasst, gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb schließlich verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkomattest ergab eine Alkoholisierung von 1,5 Promille. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. (TT.com)