Telfs – Ein kurioser Unfall ereignete sich Sonntagabend auf dem Parkplatz am Giessenweg in Telfs: Dort versuchte eine 42-jährige Einheimische gegen 21.05 Uhr, ihr Auto auszuparken. Zuerst fuhr die Frau rückwärts aus der Parklücke, allerdings touchierte sie dabei mit ihrem Heck die Fassade des Gebäudes dahinter. Was dann passierte, kann nicht einmal die Polizei nachvollziehen: Plötzlich legte die Frau nämlich den Vorwärtsgang ein und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Parkplatz hinaus auf die Gemeindestraße, wo sie mit voller Wucht gegen ein geparktes Auto prallte.

Durch die Wucht des Anpralls wurde ihr Pkw dann auch noch in einen Zaun geschleudert. Die 42-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und musste mit der Rettung ins Krankenhaus Hall eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die genauen Unfallumstände sind noch Gegenstand weiterer Erhebungen. Ein Alkotest verlief übrigens negativ. (TT.com)