Innsbruck – Bereits am 12. Oktober kam es in einem Innsbrucker Kreisverkehr zu einem Auffahrunfall. Gegen 9 Uhr fuhr eine 34-jährige Österreicherin in den Kreisverkehr Griesauweg im Bereich des Möbelgeschäfts Leiner ein und benützte dort die Außenspur. Bei der zweiten Ausfahrt wollte sie den Kreisverkehr in Richtung Norden verlassen. Zur selben Zeit war ein unbekannter Lenker mit einem weißen Kastenwagen auf der Innenspur unterwegs und wollte die erste Ausfahrt nehmen. Dabei streiften die beiden Fahrzeuge – der Pkw der 34-Jährigen wurde im hinteren Bereich touchiert. Der Lenker des weißen Kastenwagens setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Verkehrsinspektion Innsbruck-Wilten bittet nun um Hinweise von Augenzeugen und interessiert sich dabei vor allem für das Kennzeichen bzw. eine Eingrenzung der Marke und Type des Fahrzeuges. Es dürfte ein weißer Kastenwagen mit blauer Aufschrift gewesen sein.