Zwei verschüttete Bergleute sind in Chile nach einem Erdrutsch aus 190 Metern Tiefe gerettet worden. Ein Notfallteam befreite die beiden Männer am Mittwoch, teilte das Bergbauministerium mit. Die Kumpel waren am Dienstag in einer Mine 1160 Kilometer nördlich von Santiago de Chile eingeschlossen worden. Zwei weitere Arbeiter konnten sich nach dem Unglück selbst befreien.

2010 hatte die Rettungsaktion von 33 Bergleuten im Bergwerk San José in der Atacama-Wüste weltweit Aufsehen erregt. 69 Tage lang mussten die Kumpel in 700 Metern Tiefe ausharren, bis sie mithilfe einer Kapsel aus der Grube befreit werden konnten. (dpa)