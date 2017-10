Jakarta - In Indonesien sind mindestens 47 Menschen bei einer Explosion in einer Fabrik für Feuerwerkskörper ums Leben gekommen. Am späten Vormittag war noch von 27 Toten die Rede gewesen. 35 weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete Metro TV am Donnerstag unter Berufung auf die Feuerwehr.

Bei den Opfern handelt es sich demnach um Mitarbeiter der Fabrik in Tangerang nahe der Hauptstadt Jakarta. Die Explosion löste einen Brand aus, das Fabrikgebäude wurde zerstört, wie Metro TV meldete. (APA, dpa)