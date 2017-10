Fügen, Münster – Gegen 16.40 Uhr war am Donnerstag ein 18-jähriger Leicht-Motocross-Fahrer mit seiner 16-jährigen Freundin am Sozius auf einem Wirtschaftsweg in Fügen unterwegs. Trotz eines „Vorrang geben“-Schildes bog der Einheimische auf die B 169 ein, als dort gerade eine 33-jährige Autolenkerin unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, wodurch der Mopedlenker leicht und seine Mitfahrerin schwer verletzt wurde. Beide wurden von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.

In Münster (Bezirk Kufstein) ereignete sich am Donnerstag ebenfalls ein schwerer Zweirad-Unfall. Ein 47-jähriger Einheimischer fuhr gegen 18.15 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen und unbeleuchteten Kleinmotorrad auf einer Gemeindestraße, als er auf einer ungeregelten Kreuzung den Vorrang missachtete. Es kam zu einer rechtwinkeligen Kollision mit einem in die Kreuzung einfahrenden Auto. Der Motorradfahrer kam zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der Lenker des Pkw, ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Kufstein, blieb unverletzt. (TT.com)