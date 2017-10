Ehrwald – Eine 33-Jährige war am Freitagnachmittag in einer Kletterhalle in Ehrwald. Die Deutsche stürzte plötzlich zehn Meter in die Tiefe. Dabei wurde sie laut Polizei schwer verletzt. Die Frau wurde in das Krankenhaus Murnau eingeliefert.

Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)