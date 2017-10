Kathmandu - Bei einem Busunglück in Nepal sind am Samstag mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Der überladene Bus kam nach Polizeiangaben etwa 80 Kilometer westlich der Hauptstadt Kathmandu von der Straße ab und stürzte in den Trishuli-Fluss. Rettungsteams zogen Tote und Verletzte aus dem Wasser. Mindestens 16 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Soldaten suchten mit Booten nach Vermissten. Wie viele Menschen sich im Bus befanden, war zunächst unklar.

Der bei dem Unfall verletzte Busfahrer floh der Polizei zufolge. Nach ihm wurde eine Fahndung eingeleitet. Örtliche Medien zitierten Fahrgäste, denen zufolge der Fahrer betrunken war. Schwere Verkehrsunfälle sind in dem verarmten Himalaya-Staat keine Seltenheit. Viele Straßen in der Bergregion befinden sich in einem schlechten Zustand, zudem sind die Fahrzeuge oft alt und kaum verkehrssicher. (APA/AFP)