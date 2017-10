Salzburg, St. Pölten - Ein 17-jähriger Autolenker ist in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall in Bramberg am Wildkogel (Bezirk Zell am See) ums Leben gekommen. Der Mann geriet mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stürzte anschließend über eine Böschung. Laut Polizei überschlug sich der Pkw dabei und kam nach rund 75 Metern auf dem Dach in einer Wiese zum Stillstand.

Der Pinzgauer war mit seinem Wagen auf der Gerlos Straße (B165) von Neukirchen am Großvenediger kommend in Richtung Mittersill unterwegs. Ersthelfer und Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes versuchten den 17-Jährigen zu reanimieren. Die Maßnahmen blieben aber erfolglos, der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Autolenkers feststellen. Der Mann war laut Polizei nicht angeschnallt. Die genaue Unfallursache sei noch nicht geklärt und Gegenstand von Ermittlungen.

Deutscher verunfallte in Tunnel im Pinzgau

Bereits am Freitagnachmittag ist ein 68-jähriger Deutscher in Unken (Pinzgau) tödlich verunglückt. Der Mann kam mit seinem Wagen laut Polizei im Achbergtunnel aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte in die dort befindliche Ausweichbucht. Für den Autolenker kam jede Hilfe zu spät, eintreffende Ärzte konnten nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Warum der Mann mit seinem Pkw die doppelte Sperrlinie auf der Loferer Straße (B178) im Tunnel in Fahrtrichtung Lofer überfuhr und in Folge in die Ausweichbucht prallte, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Lenkerin prallte in Niederösterreich gegen Lkw

Ein weiterer tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag auf der B8 im Bezirk Gänserndorf. Nach Angaben der Polizei Niederösterreich starb eine Pkw-Lenkerin bei der Kollision mit einem Lkw. Dessen Fahrer und Beifahrer wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus Mistelbach gebracht.

Der 38-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt war in Richtung Strasshof unterwegs, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über den Lastwagen verlor und auf die linke Fahrbahnseite geriet. Eine entgegenkommende Autofahrerin stieß gegen die hintere rechte Seite des Schwerfahrzeugs. Die 62-Jährige aus Wien-Donaustadt wurde eingeklemmt, sie erlag ihren Verletzungen trotz eingeleiteter Wiederbelebungsversuche noch an der Unfallstelle. (APA)