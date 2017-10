Reutte – Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden zum Brand eines Mehrparteienhauses in Reutte. Gegen 5.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem im Bereich der Außenfassade die Flammen hochschlugen.

Die Feuerwehr Reutte, die mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausrückte, konnte den Brand zwar rasch löschen, dennoch wurden die Hausfassade sowie drei Wohnungen schwer beschädigt. Eine Einheit ist derzeit nicht bewohnbar. Jene Hausbewohner, die evakuiert werden mussten, wurden vom Roten Kreuz Reutte betreut.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte das Feuer durch eine zuvor auf einem Balkon gerauchte Zigarette ausgelöst worden sein. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs bliesen starke Windböen. (TT.com)