Alpbach – Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit führte am Montag gegen 7 Uhr Früh in Alpbach zu einem Unfall mit einer Verletzten und zwei schwer beschädigten Autos.

Eine 40-jährige Kufsteinerin war auf der Alpbacher Landesstraße unterwegs und wollte dort nach links abbiegen. Genau in dem Moment setzte aber die hinter ihr fahrende 18-jährige Autofahrerin – ebenfalls aus dem Bezirk Kufstein – zum Überholen an. Sie dürfte zu spät bemerkt haben, was die vor ihr fahrende Frau vorhat.

Es kam zu einem Zusammenstoß beider Autos, bei dem die 18-Jährige verletzt wurde. Die Rettung lieferte sie ins Krankenhaus Schwaz ein. (TT.com)