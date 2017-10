Steinach am Brenner –Ein Zimmerbrand sorgte am Montagnachmittag in Steinach am Brenner für Aufsehen: Nachbarn bemerkten gegen 13.20 Uhr Rauch aus einer Wohnung aufsteigen und alarmierten die Feuerwehr. Die umliegenden Wehren rückten an und konnten das Feuer rasch löschen.

Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Nachlöscharbeiten führte die Freiwillige Feuerwehr Steinach am Brenner durch. Noch ist unklar, was den Brand ausgelöst hat. (TT.com)