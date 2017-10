Niederösterreich

Feuerlöscher explodiert: Garage brannte in Furth bei Göttweig

In Furth bei Göttweig in Niederösterreich ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Garage in Brand geraten. Das Feuer erhitzte einen Feuerlöscher derart, dass dieser explodierte. Verletzt wurde niemand.